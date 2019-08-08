Carnevali: "Avevamo già deciso di mandare via in prestito Babacar al Lecce. Deve decidere cosa fare"

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali è stato intervistato a Sky Sport: "La trattativa è in fase avanzata, sia per Babacar che per gli altri due calciatori con il Lecce. Babacar av...

A cura di Redazione Labaroviola 08 agosto 2019 15:20

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