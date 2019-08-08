Carnevali: "Avevamo già deciso di mandare via in prestito Babacar al Lecce. Deve decidere cosa fare"
L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali è stato intervistato a Sky Sport: "La trattativa è in fase avanzata, sia per Babacar che per gli altri due calciatori con il Lecce. Babacar av...
A cura di Redazione Labaroviola
08 agosto 2019 15:20
L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali è stato intervistato a Sky Sport: "La trattativa è in fase avanzata, sia per Babacar che per gli altri due calciatori con il Lecce. Babacar avevamo già deciso di mandarlo via in prestito, noi con il Lecce siamo già d’accordo. Deve decidere Babacar cosa vuole fare".