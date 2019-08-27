Carnevale: "De Paul è un ragazzo ambizioso. Può fare anche il ruolo di mezzala offensiva"
Il dirigente dell'Udinese, Andrea Carnevale ha parlato dell'attaccante argentino Rodrigo De Paul: "E' un giocatore di grande valore, un piccolo fuoriclasse. A 24 anni è ambizioso e vuole giocare le co...
A cura di Redazione Labaroviola
27 agosto 2019 21:48
Il dirigente dell'Udinese, Andrea Carnevale ha parlato dell'attaccante argentino Rodrigo De Paul: "E' un giocatore di grande valore, un piccolo fuoriclasse. A 24 anni è ambizioso e vuole giocare le coppe europee. Può ricoprire anche il ruolo di mezzala offensiva perchè anche non avendo un grande fisico è dotato di grande resistenza".
Fonte: Tele Radio Stereo