Carnevale: "De Paul è un ragazzo ambizioso. Può fare anche il ruolo di mezzala offensiva"

Il dirigente dell'Udinese, Andrea Carnevale ha parlato dell'attaccante argentino Rodrigo De Paul: "E' un giocatore di grande valore, un piccolo fuoriclasse. A 24 anni è ambizioso e vuole giocare le co...

A cura di Redazione Labaroviola 27 agosto 2019 21:48

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