Carnevali, direttore sportivo Sassuolo: “Non sono arrivate offerta all’altezza per Berardi”

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato dopo la cessione di Caputo alla Sampdoria, facendo un punto sul calciomercato appena finito, queste le sue parole registrate da TMW

“Sono soddisfatto del mercato. Abbiamo tenuto Berardi, Boga ma soprattutto Scamacca. Abbiamo ceduto Bourabia, Caputo, Haraslin: Locatelli e Marlon sono state quelle più importanti. La cessione del centrocampista alla Juve non è stata capita a livello di tecnicismi, ma siamo soddisfatti della vendita. L’operazione Caputo è nata all’ultimo ed è frutto del buon rapporto che abbiamo con il ragazzo. Credo che dobbiamo essere contenti tutti e due. Berardi è forse il giocatore più importante che abbiamo, non sono arrivate offerte adatte al valore del giocatore e se non ci sono offerte dobbiamo essere contenti tutti di andare avanti insieme”.

JOAQUIN NON CI STA: “SONO ARRABBIATO”