Carnevali: "Berardi sta recuperando prima del previsto. Al momento nulla di concreto sul suo futuro"

L'amministratore delegato ha parlato del recupero di Domenico Berardi dopo l'infortunio al tendine d'Achille e del suo futuro

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, oltre a fare chiarezza sul futuro di Kristian Thorstvedt e sulla presunta trattativa con la Fiorentina, ha voluto soffermarsi sulla situazione di Domenico Berardi, anch'egli accostato ai viola in questa sessione di mercato e non solo. Le sue dichiarazioni a Dribbling, su Rai 2:

"Per quanto riguarda Domenico Berardi è il nostro giocatore più importante e il più forte di tutti. La cosa bella è che lui sta recuperando prima del previsto, di questo ne siamo felici e lo aspettiamo. In questo momento non c’è nulla di concreto, il pensiero più importante in questo momento è il suo recupero".

CARNEVALI: “THORSTVEDT? NESSUNA TRATTATIVA CON LA FIORENTINA. VORREMMO TRATTENERLO, È IMPORTANTE PER NOI”

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