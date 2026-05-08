Carnevali gela la Fiorentina: “Grosso ha richieste importanti, ma vogliamo rinnovargli il contratto”

Il DS dei neroverdi conferma nel prepartita la volontà di continuare con Fabio Grosso, allenatore attenzionato da molti club tra cui la Fiorentina

Fabio Grosso corteggiato da grandi piazze della nostra Serie A? La conferma l'ha data a Sky Sport l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali che però ha provato anche a spegnere sul nascere i rumors sul proprio allenatore confermando le grandi ambizioni del club neroverde e la volontà di far firmare al tecnico anche un rinnovo di contratto.

"Nel momento in cui sei una neopromossa non sai cosa vai ad affrontare, ma sapevamo di avere una buona squadra e lo stiamo dimostrando in un campionato difficile come quello di Serie A. Chance Conference? Mancano ancora tre partite, l'obiettivo è fare più punti possibile e poi guarderemo cosa siamo riusciti a fare cercando di fare il massimo. Dare tutto è la cosa più importante".

"La volontà è continuare con Grosso, allenatore di grandissime qualità che può avere anche chiamate da club importanti. Ha un contratto con noi, la speranza è quella di definire presto. La forza di questa società è sempre stata la programmazione che riguarda i calciatori ma anche l'allenatore".

"Sappiamo che siamo una squadra piccola, però abbiamo una grandissima proprietà italiana e da loro parte l'input di quello che è stato fatto in tutti questi anni. Le cose non sono mai cambiate, per noi è un grande onore. L'obiettivo nostro è sempre quello di crescere, ma diventa complicato nel momento in cui i giocatori che cerchi di migliorare vanno in altri club e devi ricominciare però siamo felici di lavorare con questi obiettivi".

Lo riporta calciomercato.com