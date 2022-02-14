AD Sassuolo: "Berardi? Vorremmo tenerlo ma a volte bisogna vendere". Arriva alla Fiorentina a giugno?

L'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali anticipa la partenza di Berardi, c'è la Fiorentina dietro su di lui?

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato del futuro del suo giocatore top Domenico Berardi. Queste le sue parole a Dazn: "Nel calcio pensare al futuro è complicato. E' normale che i calciatori nati con noi, i nostri campioni, vorremmo tenerli sempre. Ma per la società è necessario ogni anno vendere qualche giocatore importante per tenere i conti in ordine. L'aspetto economico è importante per noi".

Nella giornata di ieri vi avevamo anticipato di come ci fosse un accordo per gennaio tra la Fiorentina e Berardi e del fatto che la squadra viola potrebbe decidere di riprovarci nell'estate.

LA NOSTRA ESCLUSIVA DI IERI SU BERARDI

https://www.labaroviola.com/fiorentina-aveva-accordo-con-berardi-ma-il-sassuolo-non-voleva-darlo-a-gennaio-sara-viola-in-estate/165224/