Labaro Viola

AD Sassuolo: "Berardi? Vorremmo tenerlo ma a volte bisogna vendere". Arriva alla Fiorentina a giugno?

L'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali anticipa la partenza di Berardi, c'è la Fiorentina dietro su di lui?

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 febbraio 2022 12:30
AD Sassuolo: "Berardi? Vorremmo tenerlo ma a volte bisogna vendere". Arriva alla Fiorentina a giugno? -
News
Fiorentina
Sassuolo
Berardi
Carnevali
Condividi

MILAN, ITALY - JULY 26: Giovanni Carnevali of US Sassuolo Calcio attends the Serie A 2018/19 Fixture unveiling on July 26, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato del futuro del suo giocatore top Domenico Berardi. Queste le sue parole a Dazn: "Nel calcio pensare al futuro è complicato. E' normale che i calciatori nati con noi, i nostri campioni, vorremmo tenerli sempre. Ma per la società è necessario ogni anno vendere qualche giocatore importante per tenere i conti in ordine. L'aspetto economico è importante per noi".

Nella giornata di ieri vi avevamo anticipato di come ci fosse un accordo per gennaio tra la Fiorentina e Berardi e del fatto che la squadra viola potrebbe decidere di riprovarci nell'estate.

LA NOSTRA ESCLUSIVA DI IERI SU BERARDI

https://www.labaroviola.com/fiorentina-aveva-accordo-con-berardi-ma-il-sassuolo-non-voleva-darlo-a-gennaio-sara-viola-in-estate/165224/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok