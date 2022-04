L’ennesima frecciata di Carnevali alla Fiorentina: “Berardi sottovalutato dal club che ce lo ha chiesto”

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, nella sua intervista a Sky Sport ha parlato anche di Domenico Berardi, ormai una vera e propria bandiera del club neroverde: “Mi limito a dire che se fossi un dirigente di un grande club il primo acquisto che farei sarebbe Berardi. Cederlo, al di là del rapporto con il ragazzo, sarebbe dura. Sarebbe molto molto difficile da sostituire, ha grande qualità. Ogni anno arrivano offerte ma trovare un accordo non è semplice, visto che diamo a Berardi il giusto valore. A volte è stato sottovalutato dai vari club che ce lo hanno chiesto. Domenico è un ragazzo molto riservato, è cresciuto molto e in passato ha rifiutato anche alcuni club perché non pensava di essere pronto. Non è da tutti fare scelte del genere. In Italia giocatori come lui non ce ne sono”. Lo riporta TMW

