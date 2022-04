Castrovilli: “Da oggi inizio a contare i giorni che mancano al mio rientro in campo”

Gaetano CastroviLli ieri è stato operato al ginocchio, un infortunio che lo terrà lontano dal campo per 8-10 mesi. Ecco il suo messaggio su Instagram: “Operazione riuscita. E da oggi inizio già a contare i giorni che mancano al mio rientro. Del resto, non è forte chi non cade, ma chi cadendo, ha la forza di rialzarsi. Ad maiora! Forza viola e grazie ancora a tutti per i messaggi di supporto”.

