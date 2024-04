Carnevali ricorda Barone: “Con Joe c’era un rapporto speciale, penso alla sua scomparsa ogni giorno”

Nel pre partita di Sassuolo-Udinese, l’amministratore delegato dei neroverdi Carnevali è intervenuto ai microfoni di DAZN. Tra le domande che gli sono state poste, spicca una che riguarda il suo rapporto con Joe Barone, prematuramente scomparso un paio di settimane fa a seguito di un malore prima di Atalanta-Fiorentina. Queste le sue parole:

“Con Joe c’era un rapporto un po’ speciale, io non lo ricordo tanto come dirigente ma come amico. La sua scomparsa è un pensiero ricorrente, è venuto a mancare due settimane fa e posso dire che ci penso quotidianamente.”

