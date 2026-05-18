Carnevali: "Sappiamo che Grosso ha delle richieste, ma speriamo di trattenerlo ancora qua con noi"

Il dirigente neroverde ha parlato del futuro del suo tecnico

Alla vigilia del match di stasera contro il Lecce, l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha fatto il punto sul futuro della panchina neroverde, confermando implicitamente l'attenzione di altri club attorno al proprio allenatore.

Il dirigente emiliano ha espresso chiaramente la volontà della società: «Il nostro obiettivo prioritario è dare continuità al progetto insieme a Grosso». Tuttavia, Carnevali non ha nascosto le insidie del mercato: «Sarebbe superfluo negare l'esistenza di un forte interesse da parte di altre società nei suoi confronti. Mi auguro vivamente che non si creino i presupposti per doverci separare da lui».