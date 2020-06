di Flavio Ognissanti

Lo avevamo anticipato lo scorso 22 maggio, ora sta emergendo anche la posizione della Fiorentina che si sta convincendo sul tecnico ex Foggia. Roberto De Zerbi vuole la Fiorentina e la società viola ci sta seriamente pensando.

Ma andiamo con ordine.

Roberto De Zerbi ha il contratto in scadenza con il Sassuolo, la società neroverde ha tutta la volontà di rinnovare ma per adesso i primi incontri con il direttore sportivo Carnevali, sono andati a vuoto. Motivo? De Zerbi ha comunicato al Sassuolo la volontà di aspettare la fine del campionato per vedere le offerte per il suo futuro.

Ergo, è arrivato, per adesso, il rifiuto al contratto offerto dalla società della famiglia Squinzi. L’allenatore si sente pronto per fare il grande salto in una squadra vogliosa di lottare per l’alta classifica e reputa la Fiorentina perfetta per le sue ambizioni. Non è una questione nè di soldi nè di durata ma di voglia di fare un salto di qualità. Non passano tutti gli anni certi treni. Lo scorso anno De Zerbi era stato vicino alla Roma che poi virò, per motivi interni, su Fonseça.

La Fiorentina, in maniera non ufficiale, si è fatta avanti con il tecnico facendo arrivare, tramite intermediari, la possibilità del suo ingaggio per un contratto da 1 milione e mezzo a stagione per due anni con opzione sul terzo. Questa la prima bozza di offerta da parte di Commisso e Pradè. Una proposta, quella viola, che fa capire come ormai, salvo qualificazione in Europa League, il futuro di Iachini pare ormai segnato.

Commisso ha in mente due tipologie di tecnico, il primo è di portare a Firenze un nome di rilievo internazionale come Emery, Blanc o Spalletti. Dall’altra la voglia di puntare su un allenatore italiano di grande talento. E qui che il preferito è proprio Roberto De Zerbi. La questione è pronta a riscaldarsi nelle prossime settimane.