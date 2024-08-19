In attesa di conoscere il suo futuro, Nico è stato convocato dall'Argentina, out Quarta e Beltrán

Il giocatore viola è stato convocato dal CT Scaloni in vista dei prossimi impegni della Nazionale argentina

In attesa di capire in queste ore quale potrebbe essere il futuro di Nico Gonzalez, il giocatore è stato convocato dalla selezione argentina per i prossimi impegni valevoli per le qualificazioni mondiali contro Colombia e Cile. Gli altri argentini viola sono assenti come Beltrán e Martinez Quarta che rimangono a Firenze durante la sosta. Questa è la lista dei convocati del CT Scaloni.

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