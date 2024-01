Brutto infortunio al ginocchio per Berardi, necessaria l’operazione e stop di oltre un mese

Brutto stop per Domenico Berardi, l’attaccante del Sassuolo a lungo oggetto dei desideri dei tifosi viola ha subito una brutta distorsione al ginocchio nel corso di una sessione di allenamento che lo costringerà ai box oltre un mese, questo il comunicato del Sassuolo sul suo sito: Il calciatore Domenico Berardi, nel corso dell’allenamento di ieri, ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro. Gli accertamenti, effettuati in mattinata, hanno evidenziato una sottile lesione longitudinale composta del menisco mediale. Il calciatore si sottoporrà ad intervento chirurgico in data odierna.

RALLENTA LA TRATTATIVA PER KEAN