Tuttosport: “All-in della Fiorentina su Berardi se il Brentford rilancia per Nico Gonzalez”

In casa Sassuolo non si placa il caso Berardi, l’esterno neroverde viene seguito costantemente dalla Juventus, pronta a prenderlo con Iling più 15 milioni circa, in caso di stop alla trattativa, occhio alla Fiorentina. I viola al momento hanno respinto le offerte per Nico Gonzalez ma se dovesse arrivare un rilancio, l’argentino potrebbe andare in Premier, con i gigliati pronti a virare su Berardi. Lo scrive Tuttosport.

