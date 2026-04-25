Grosso: "Le voci sulla Fiorentina mi fanno solo piacere, domani saluterò volentieri il direttore Paratici"

Il tecnico emiliano ha parlato prima del match di domani contro i viola

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso, avvicinato ai viola, ha parlato in conferenza stampa: "Prevedo un confronto ostico contro una compagine di valore che, dopo un avvio stentato, è risalita con pieno merito. Il loro ruolino di marcia nel ritorno è speculare al nostro e il clima allo stadio sarà infuocato; è una sfida che nasconde molteplici insidie. Cercheremo di mettere in campo le nostre doti per interpretare la gara con la massima serietà. Ho espresso nuovamente il mio plauso ai ragazzi per l'eccezionale percorso che stiamo compiendo. C'è un finale di stagione da onorare e, sebbene non sia sempre automatico mantenere alta la tensione, dobbiamo approcciare il match con rigore. Alcuni elementi si sono distinti quando chiamati in causa, ho dei dubbi di formazione e le valutazioni non sono semplici, ma la priorità è coinvolgere tutti e disputare una prova solida, perché senza la dovuta concentrazione si va incontro a bruschi risvegli."

Sulla Fiorentina: "Preferisco focalizzarmi sull'attualità, dato che il campionato è ancora in pieno svolgimento. Chiaramente, l'accostamento a certe piazze fa enorme piacere, poiché queste indiscrezioni confermano che il lavoro di tutto il gruppo è di altissimo livello e ciò ci rende fieri. Tuttavia, dobbiamo concludere questa stagione nel migliore dei modi; credo che anche loro vogliano terminare in bellezza davanti al proprio pubblico. Per questo non trovo opportuno discutere del futuro in questo momento, pur ribadendo che tali voci sono gratificanti sia per me che per i calciatori, in quanto certificano la bontà di quanto fatto."

Su Paratici: "Le mie conoscenze nel mondo del calcio sono numerose. Ho avuto la fortuna di chiudere la carriera da giocatore con il Direttore e di iniziare quella da tecnico nel vivaio sotto la sua gestione; lo saluterò con sincero affetto. Detto ciò, la nostra attenzione è tutta rivolta alla prestazione di domani, con l'auspicio che ne scaturisca un bel confronto."

Su Berardi: "Purtroppo Berardi non è ancora disponibile nonostante le speranze dei giorni scorsi. Per quanto riguarda gli altri lungodegenti, nessuno tornerà arruolabile. Conto di portare Romagna in panchina, ma per il resto la situazione rimane invariata."