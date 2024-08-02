Corriere dello Sport: “Con i soldi della cessione di Nico, Fiorentina pronta al doppio colpo Gudmundsson-Berardi”

La Fiorentina fiuta il doppio colpo

Il futuro di Nico Gonzalez oscilla tra Atalanta e Juventus. L'argentino ha aperto al trasferimento e adesso c'è solo da capire quale sarà la strada che il numero 10 intraprenderà per lasciare Firenze. Intanto, a Firenze si pianificano le mosse per creare una nuovo attacco.

La Fiorentina vuole sostituire il suo numero 10 con Albert Gudmundsson. Il talento del Genoa, seguito con interesse da gennaio della scorsa stagione, arriverebbe in prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni. Ma non si fermerebbero qui le manovre viola. Infatti, non è escluso che insieme all'islandese possa arrivare anche Domenico Berardi dal Sassuolo. Il soldi ricavati dalla cessione di Nico Gonzalezsaranno decisivi. Sullo sfondo rimane il nome di Mateo Retegui che piace da tempo alla Fiorentina. Il suo arrivo potrebbe andare di pari passo con quella di Berardi, anche se l'islandese sembra essere il nome più caldo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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