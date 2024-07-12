Corriere Fiorentino: “La Fiorentina ci riproverà per Berardi. Per ora nessuna trattativa solo un’idea”

Berardi è un vecchio pallino di Pradè, ora non c'è concorrenza visto il lungo infortunio

La Fiorentina ha intenzione di riprovarci per Domenico Berardi. È un vecchio pallino di Pradè da tempo, ma stavolta lo scenario potrebbe diventare realistico sul serio. I viola da sempre non hanno fatto mistero di puntare al giocatore del Sassuolo, che con la retrocessione in B difficilmente deciderà di rimanere ancora.

Per l'esterno azzurro non c’è la fila, complice anche il lungo infortunio e anche i tempi di rientro ad oggi sono un'incognita, ma il sondaggio dell'area tecnica gigliata c'è e c'è stato. Le risposte arrivate sarebbero confortanti e Berardi non ha posto veti. Difficile parlare di trattativa ora, ma l'idea c'è eccome. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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