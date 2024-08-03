Nazione, Berardi torna di moda. Il prezzo resta alto ma non è più quello di qualche anno fa

Difficilmente Berardi giocherà in Serie B con il Sassuolo

Difficile che Domenico Berardi possa giocare in Serie B con la maglia del Sassuolo. E dunque ecco che torna una suggestione ricorrente nel mercato della Fiorentina. Nonostante il grave infortunio al tendine d'Achille, il suo ritorno in campo è previsto tra settembre e ottobre e l'attaccante esterno ha intenzione di tornare subito in Serie A.

Il prezzo, si legge, resta alto ma non è più quello "stellare" di qualche anno fa. E benché nessuna squadra si sia avvicinata in maniera importante, la Fiorentina (come il Bologna di Italiano) è segnalata sulle sue tracce. Sarà questa la volta buona per vederlo in maglia viola? Lo scrive La Nazione.

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