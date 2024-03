Ufficiale la rottura del tendine d’Achille per Berardi. Salterà gli Europei, rientro previsto nel 2025

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Sassuolo ha confermato i timori relativi all’infortunio di Domenico Berardi. L’esterno classe ’94, in passato accostato più volte alla Fiorentina, ha subito la rottura del tendine d’Achille della gamba destra. Questo significa restare lontano dai campi fino a inizio 2025, saltando così anche gli Europei con la maglia azzurra. Questa è una notizia terribile per la squadra neroverde (già profondamente invischiata nella lotta per non retrocedere), che non solo dovrà fare a meno del suo top player, ma anche di un eventuale tesoretto che poteva arrivare dalla sua cessione in estate. Questo la nota ufficiale:

“Gli esami strumentali effettuati a Domenico Berardi hanno evidenziato la lesione completa del tendine d’Achille della gamba destra. Il calciatore, nella mattinata di domani, verrà sottoposto ad intervento chirurgico dal Prof. Stefano Zaffagnini presso la Casa di Cura Toniolo di Bologna”. Lo riporta TMW.

IN CERCA DEL VERO NICO GONZALEZ