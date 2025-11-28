Problema muscolare per Berardi durante Como-Sassuolo, l’attaccante neroverde lascia il campo dopo 50 minuti

Problema muscolare serio per Domenico Berardi durante Como-Sassuolo, anticipo della 13^ giornata di Serie A.

L’attaccante neroverde ha abbandonato il terreno di gioco dopo un allungo che gli è costato un problema alla coscia. Il capitano del Sassuolo quindi verrà valutato nelle prossime ore ma probabilmente non sarà presente nel prossimo match degli emiliani in programma a Reggio Emilia contro la Fiorentina.