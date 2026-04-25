Ferrara: “Sarri suona da tempo al Viola Park, ma la Fiorentina non risponde. Berardi anche a 67 anni"

Tra Vanoli come soluzione di continuità, i sogni dalla Premier. Il casting viola è appena iniziato.

Nella sua rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara affronta il tema del possibile nuovo allenatore della Fiorentina, ora che la salvezza è ormai vicina.

Il primo nome in ballo è quello di Paolo Vanoli, indicato come l’uomo che ha risollevato una squadra inizialmente in grande difficoltà e che merita comunque riconoscenza. Tuttavia, secondo Ferrara, la sua eventuale conferma non accenderebbe particolari entusiasmi dal punto di vista dell’immaginazione del tifoso, risultando una scelta più “di sicurezza” che da sogno.

Nel frattempo, tra le ipotesi circolate nei mesi scorsi sono comparsi nomi importanti: da De Zerbi, poi approdato al Tottenham, a Maresca in attesa del Manchester City, fino a Guardiola, accostato perfino alla Nazionale. Dalla Premier League sono emersi anche Iraola del Bournemouth e il giovane tecnico del Brighton Fabian Hürzeler, profili che riportano però su una dimensione più realistica.

Spazio anche a Fabio Grosso, reduce da esperienze positive a Sassuolo e Frosinone ma con una carriera segnata anche da diversi esoneri. Un profilo che potrebbe convincere la dirigenza in ottica crescita, anche se non mancano le incognite.

Infine, torna con forza il nome di Maurizio Sarri, da tempo accostato alla Fiorentina e visto come il tecnico che più potrebbe mettere d’accordo la piazza. Resta però da capire se il club sia pronto ad accogliere una figura dal carattere così forte. In ogni caso, il casting per la panchina è pronto a entrare nel vivo.