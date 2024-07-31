Carnevali non cambia idea: "Berardi? Deve arrivare qualcosa di importante, è il nostro campione"

Il futuro di Domenico Berardi può essere lontano dal Sassuolo e ancora in Serie A: "Possibile interesse di club di Serie A su Domenico Berardi? Ci può anche stare, ma adesso lui deve pensare a recuper...

Il futuro di Domenico Berardi può essere lontano dal Sassuolo e ancora in Serie A: "Possibile interesse di club di Serie A su Domenico Berardi? Ci può anche stare, ma adesso lui deve pensare a recuperare perché è in un percorso di recupero importante. Penso che sia normale per quei giocatori che ogni estate hanno richieste. Vediamo che cosa arriva, perché deve arrivare qualcosa di importante. È il nostro campione. Senza di lui in questa stagione abbiamo avuto difficoltà enormi. Questa estate la cosa più importante è che stia di nuovo bene. Poi valuteremo", così Giovanni Carnevali a Sky Sport. L'esterno classe 1994 è sempre uno dei nomi più chiacchierati sul mercato e con la retrocessione dei neroverdi la sua cessione in questa finestra estiva diventa un'ipotesi sempre più concreta. E' già stato accostato a diversi club, dalla Fiorentina alla Juventus, ma al momento non c'è ancora un affondo deciso.

TMW CONFERMA: “FIORENTINA HA ACCORDO CON IL VENEZIA E TESSMANN. PENDONO LE COMMISSIONI CON GLI AGENTI”

https://www.labaroviola.com/tmw-conferma-fiorentina-ha-accordo-con-il-venezia-e-tessmann-pendono-le-commissioni-con-gli-agenti/262532/