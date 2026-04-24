Nazione rivela: “Se Grosso sarà l’allenatore della Fiorentina tornerà il tormentone Berardi”

L’esterno fu vicino ai viola nel 2021, ma l’offerta di 15 milioni venne rispedita al mittente

Ci ha sperato fino al tardo pomeriggio, poi Domenico Berardi ha dovuto alzare bandiera bianca. Ricorso respinto, la conferma delle due giornate di squalifica dopo la zuffa nel tunnel di Marassi lo costringerà a guardare in tv i suoi compagni nella sfida del Franchi contro la Fiorentina. Per lui di certo un peccato, perché in carriera quando ha visto viola si è spesso esaltato, mettendo a referto 10 gol e 5 assist nelle 18 partite disputate contro i gigliati. Insomma, per la Fiorentina è un pericolo in meno.

Ma c'è da scommettere che il suo nome tornerà a circolare come in ogni sessione di mercato, specialmente se Grosso dovesse diventare l'allenatore viola. ‘Berardi alla Fiorentina' è diventato un tormentone che va avanti da anni. La società viola ci ha però provato concretamente solo una volta, nel novembre del 2021. La proposta di 15 milioni fu rispedita al mittente, definita inadeguata. Le strade del calciomercato sono infinite. Si vedrà quel che accadrà, anche se siamo di fronte a un attaccante di 31 anni che ha già espresso il meglio della propria carriera. Lo scrive La Nazione.