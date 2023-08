Berardi va in tribuna contro l’Atalanta, separato in casa con il Sassuolo. Vuole andare via

Tra pochi minuti il fischio d’inizio di altri due match della prima giornata della Serie A 2023/2024. Oltre a Roma-Salernitana, al Mapei Stadium scende in campo il Sassuolo contro l’Atalanta ma a tenere banco continua ad essere il futuro di Domenico Berardi. L’attaccante italiano ha deciso da giorni di voler provare una nuova esperienza ma non sono arrivate offerte per fare cedere la società neroverde che ha deciso di toglierlo dal mercato. Berardi per questo motivo non è stato convocato per la gara di oggi e, secondo quanto riportato da Dazn, è atteso allo stadio ma a pochi minuti dall’inizio della partita non si è ancora presentato

