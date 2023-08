Adani esalta Arthur: “C’è un ragazzo nel centrocampo della Fiorentina che non è male. Padre tempo opera in silenzio”

Arthur ha già preso le chiavi del centrocampo della Fiorentina. Il centrocampista brasiliano è stato fortemente voluto da Italiano e lui ha risposto presente con il Genoa sfoderando una grande prestazione. Una prestazione che non è passata inosservata. Infatti, Daniele Adani non ha perso tempo per esaltare la sua qualità: “Certo che c’è un ragazzo nel centrocampo della Fiorentina che non è male. Padre tempo opera sempre in silenzio”.



