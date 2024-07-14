Di Marzio scrive: "Berardi è un'occasione di fine mercato per Juventus, Napoli e Roma"

Di Marzio fa il punto sulla situazione legata a Domenico Berardi, attaccante classe 94 del Sassuolo. Ci pensano Juve, Napoli e Roma

La situazione di Domenico Berardi è da tenere d'occhio, nome già accostato alla Fiorentina sia in passato che nell'attuale finestra di mercato. Secondo quanto riporta Gianlucadimarzio.com, l'attaccante potrebbe essere un'occasione di mercato per alcuni top club. Il Sassuolo è retrocesso in Serie B, pertanto dovrà cedere alcuni dei suoi senatori a cifre ben più contenute.

Berardi potrebbe essere un'occasione di mercato per diversi top club: tra questi - scrive Di Marzio - in prima linea ci sarebbe la Juventus, a cui era stato accostato anche in passato e a più riprese; poi ci sarebbe anche il Napoli di Antonio Conte, anche se la sua situazione si intreccia a quella di Mason Greenwood; infine ci pensa anche la Roma, che mira a rinforzarsi là davanti. Fiorentina ben più defilata al momento rispetto ai club precitati. La sua situazione dovrebbe svilupparsi negli ultimi giorni di mercato, perché si tratta di una vera e propria occasione dettata da alcuni fattori, come l'età del giocatore (classe '94) e l'infortunio (rottura del tendine d'Achille).

CARNEVALI: “THORSTVEDT? NESSUNA TRATTATIVA CON LA FIORENTINA. VORREMMO TRATTENERLO, È IMPORTANTE PER NOI”

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