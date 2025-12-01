1 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:02

Tegola Sassuolo! Lesione flessore per Berardi che sarà indisponibile per il match contro la Fiorentina

Redazione

1 Dicembre · 17:31

Aggiornamento: 1 Dicembre 2025 · 17:36

Infortunio pesante per il capitano del Sassuolo, uscito anzitempo nel match contro il Como e che salterà il match contro la Fiorentina

Tegola in casa Sassuolo dopo la sconfitta esterna contro il Como.
La squadra di Fabio Grosso deve fare i conti con l’infortunio del suo uomo più rappresentativo Domenico Berardi che ha rimediato una lesione di medio grado al flessore della gamba destra.
Il capitano del Sassuolo quindi salterà Sassuolo – Fiorentina e tornerà a disposizione della squadra emiliana nel 2026.

Ecco il report del club sulle condizioni del calciatore italiano come riportato nel sito ufficiale del club neroverde:

“Gli esami strumentali effettuati a Domenico Berardi, in seguito all’infortunio rimediato in occasione della gara Como-Sassuolo, hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo.”

