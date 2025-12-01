Tegola Sassuolo! Lesione flessore per Berardi che sarà indisponibile per il match contro la Fiorentina

Tegola in casa Sassuolo dopo la sconfitta esterna contro il Como.
La squadra di Fabio Grosso deve fare i conti con l’infortunio del suo uomo più rappresentativo Domenico Berardi che ha rimediato una lesione di medio grado al flessore della gamba destra.
Il capitano del Sassuolo quindi salterà Sassuolo – Fiorentina e tornerà a disposizione della squadra emiliana nel 2026.
Ecco il report del club sulle condizioni del calciatore italiano come riportato nel sito ufficiale del club neroverde:
“Gli esami strumentali effettuati a Domenico Berardi, in seguito all’infortunio rimediato in occasione della gara Como-Sassuolo, hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo.”