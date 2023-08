Berardi è una furia, il Sassuolo lo toglie dal mercato e lui decide di non allenarsi più. Vuole andarsene

Niente Juventus e niente trasferimento per Domenico Berardi: nemmeno stavolta, nonostante i contatti con la Juve, il Sassuolo lascerà andare il suo gioiello? L’indiscrezione è stata riportata pochi istanti fa dalla Gazzetta dello Sport: il club neroverde avrebbe fatto sapere al club bianconero di non voler cedere il suo giocatore. Discorsi dunque tutti in evoluzione: strategia oppure no? Stando a quanto appreso in esclusiva da SassuoloNews.net però, e ci dispiace di dare un dispiacere ai tifosi neroverdi, le cose non starebbero proprio così. Anzi, c’è molto di più.

I discorsi per l’eventuale cessione di Domenico Berardi invece restano ancora aperti. Il club neroverde ha chiesto 30 milioni di euro per la cessione del suo gioiello e vorrebbe anche chiudere il discorso in fretta ma nessuno sin qui si è avvicinato alla richiesta del Sassuolo. Il calciomercato Sassuolo però è ancora lungo, i neroverdi pensano a Orsolini (e non solo) per rimpiazzarlo ma non aspetteranno la Juventus in eterno. L’attaccante italiano si sta allenando con i giocatori che non rientrano nei piani tecnici della rosa neroverde per sua espressa volontà. Dunque, tutto aperto per il giocatore che come due anni fa prova a forzare la mano con il club neroverde per l’addio. Lo scrive Sassuolo News

