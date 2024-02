Nemmeno la Juventus riesce a strappare Berardi al Sassuolo, rifiutata offerta da 20 milioni più Soulè

C’è un retroscena da raccontare su Domenico Berardi, nel giorno in cui si apprende che probabilmente rimarrà fermo per un altro mese, mettendo nei guai un Sassuolo già in netta difficoltà. Nel mercato estivo la Juventus era davvero molto forte sull’esterno della Nazionale, considerato uno dei pochi che potessero migliorare un reparto già comunque attrezzato con Vlahovic, Chiesa, Milik e Kean. I bianconeri avevano messo sul piatto circa 20 milioni più i prestiti di Iling Jr e Soulé, con la possibilità di trattare anche un trasferimento a titolo definitivo di uno dei due prodotti dell’Under23, magari con una recompra calmierata a favore proprio dei bianconeri. La risposta del Sassuolo è sempre stata chiarissima: 35 milioni, niente contropartite tecniche. Berardi aveva cercato di puntare i piedi, dopo una carriera dove è stato l’indiscussa bandiera neroverde, con 142 gol segnati in tutte le competizioni. Se è vero che l’attaccante aveva già rifiutato Inter e Juventus in passato, l’Europeo vinto l’ha portato a volere misurarsi a livelli sempre più alti, sperando appunto di trovare un club che giocasse la Champions League. Nel 2022 ci aveva provato l’Atalanta, che però in quel momento non era nelle coppe, mentre la scelta era quella di passare in una fra Napoli, Milan, Inter e Juventus, appunto. Pioli lo aveva messo in cima alla lista, ma Maldini e Massara non erano convinti Così riavvolgendo il nastro alla scorsa estate, Soulé e Iling erano stati offerti come prestito, ma con un po’ di trattativa era possibile arrivare a 20 milioni più il cartellino di uno dei due. Forse c’era anche la possibilità di alzare lievemente la proposta bianconera, ma il Sassuolo ha sempre risposto picche, confidando nell’attacco potenzialmente atomico con Laurienté, Pinamonti e, appunto, Berardi. Nei giorni successivi al rifiuto dei 30 milioni dall’Al Ittihad per Soulé, ecco l’infortunio della bandiera del Sassuolo. Lo scrive Tuttomercatoweb

DODO DI NUOVO DISPONIBILE