Da Roma: “Berardi ci ha ripensato, no alla Lazio. Possibile inserimento di un altro club”

Domenico Berardi è ormai un tormentone in casa Fiorentina. L’esterno del Sassuolo piace a molti club, ma il suo futuro è ancora tutto in bilico. Da Roma, sponda Lazio, si respira pessimismo per il passaggio dell’esterno alla corta di Sarri. Di seguito le parole del giornalista Alberto Abbate ai microfoni di Radiosei: “C’è stato un incontro tra la Lazio e Sarri. Il tecnico ha fatto capire che vuole molti nomi per rinnovare la rosa e aumentare la forza della squadra. In più, per quanto riguarda le uscite non si è mosso nulla anche se Fabiani e Picchioni ci stanno lavorando. Berardi ad esempio sembra averci ripensato anche sull’accordo raggiunto con la Lazio e non vorrei ci fossero inserimenti di altre squadre”.