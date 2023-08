Berardi non convocato dal Sassuolo. La spiegazione che danno è quella che la moglie ha annunciato la gravidanza

Sorpresa nella formazione di Alessio Dionisi per Cosenza-Sassuolo di Coppa Italia: Domenico Berardi non ci sarà. L’attaccante classe ’94 non è partito con la sua squadra e dunque salterà la partita contro il ‘suo’ Cosenza. Si è parlato tanto in settimana del ritorno di Mimmo nella sua Calabria e della prima sfida in assoluto contro i rossoblù ma il giocatore neroverde non è partito alla volta di Cosenza e oggi sarà rimpiazzato da Gregoire Defrel nel 4-2-3-1 di Dionisi.

Dopo aver saltato anche la trasferta in Germania contro il Wolfsburg, l’attaccante di proprietà del Sassuolo dunque salta anche il debutto ufficiale di Coppa Italia. Ma perché Berardi è assente? Proprio oggi le voci sul possibile addio di Berardi in direzione Juve e le voci si scateneranno dopo questa decisione ma, almeno ufficialmente, il calciomercato Sassuolo non c’entra con questa decisione. In questa settimana, precisamente mercoledì 9 agosto, Domenico, insieme a sua moglie Francesca Fantuzzi, ha annunciato la nascita del secondogenito Riccardo.

Il giocatore dunque, che era stato lasciato a riposo per poter stare vicino alla moglie in dolce attesa anche una settimana fa contro i tedeschi, non ha lavorato con continuità nei giorni che hanno preceduto la gara, non era al massimo della condizione, e così si è deciso di lasciarlo tranquillo per questa partita. Niente Cosenza-Sassuolo dunque per Berardi, per l’esordio stagionale in gare ufficiali del numero 10 bisognerà attendere ancora una settimana, quando i neroverdi scenderanno in campo al Mapei Stadium per affrontare l’Atalanta. Lo scrive Sassuolo News