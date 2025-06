Addio al sogno Berardi per la Fiorentina: sta rinnovando il contratto “a vita” con il Sassuolo

Il tormentone del mercato viola degli ultimi anni è sempre stato Domenico Berardi. L’esterno classe 1994 è stato più volte accostato alla Fiorentina e, in certe occasioni, la trattativa sembrava davvero vicina ad una conclusione favorevole al trasferimento a Firenze del capitano neroverde. A Berardi è mancato finora il “grande salto”, lo sviluppo naturale della carriera di un giocatore forte. Da quello che riporta la Gazzetta di Modena, questo grande salto sarebbe ormai destinato a non realizzarsi mai, dato che Berardi si dovrebbe presto incontrare con la dirigenza del Sassuolo per discutere un rinnovo “a vita”. Sembra così tramontare definitivamente la suggestione di Berardi alla Fiorentina, un po’ come è appena successo per l’altro sogno dei fiorentini, quello di Sarri in panchina.