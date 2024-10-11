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Retroscena Berardi, TMW: “L’Atalanta lo voleva nel 2022 ma lui rifiutò perché non giocava le coppe europee”

Berardi torna sempre di moda in casa Fiorentina ma fu vicino all'Atalanta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 ottobre 2024 09:41
Retroscena Berardi, TMW: “L’Atalanta lo voleva nel 2022 ma lui rifiutò perché non giocava le coppe europee” -
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Invece nel 2022 Berardi disse di no all'Atalanta per una questione molto più semplice: non giocava le coppe europee. Né la Champions, né l'Europa League, né la Conference. L'intenzione era quella di chiudere un parco attaccanti di altissimo livello con l'arrivo di Berardi, che percepiva 2,7 milioni. L'Atalanta era disposta a pareggiare quella cifra e dargli un'opportunità di crescita ma, dopo un Europeo vinto, Berardi voleva una grande squadra, un po' sulla falsariga del Buongiorno di un anno fa. Forse qualche rimpianto - magari piccolo - per una scelta del genere lo ha avuto. Lo scrive TMW. 

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