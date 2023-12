Carnevali spegne i sogni dei tifosi della Fiorentina: “Berardi a gennaio non lo vendo a nessuno”

Giovanni Carnevali lancia un messaggio ai tanti tifosi della Fiorentina che in vista del prossimo mercato di gennaio sperano che la società viola possa andare su Domenico Berardi, sono ormai da anni dell’ambiente fiorentino. Queste le parole di Carnevali a La Gazzetta dello Sport:

“Berardi? A gennaio non lo vendo, lo dico subito. A gennaio non vendo nessuno e, in base alle opportunità che si verranno a creare, vedremo come intervenire. Noi ascoltiamo tutti e valutiamo, ma a gennaio non vendiamo i giocatori importanti. Berardi è un ragazzo serio, un grande professionista che tiene molto al Sassuolo. In estate, dopo la mia chiusura alla cessione, non ci fu bisogno di chiarirsi: a volte il silenzio è più importante delle parole, soprattutto tra persone che si conoscono bene e si stimano come noi due”.

BELTRAN E IL RETROSCENA DE LA NAZIONE