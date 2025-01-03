TMW scrive: "Improbabile un trasferimento di Berardi a Gennaio, vuole riportare il Sassuolo in A"

La rinascita di Domenico Berardi è uno dei punti di forza del Sassuolo. Tornato in campo il 5 ottobre, dopo un infortunio, Berardi ha già collezionato 3 gol e 10 assist in 12 presenze, confermandosi i...

La rinascita di Domenico Berardi è uno dei punti di forza del Sassuolo. Tornato in campo il 5 ottobre, dopo un infortunio, Berardi ha già collezionato 3 gol e 10 assist in 12 presenze, confermandosi il leader tecnico e morale della squadra. Secondo quanto raccolto da TMW, nonostante le voci di un interesse dell’Atalanta, il clima a Sassuolo resta sereno: la società è convinta che il numero 10 non lascerà a gennaio. Berardi, legato da anni al club e alla città, appare rigenerato e determinato a guidare il Sassuolo verso il ritorno in Serie A, rendendo improbabile un trasferimento a metà stagione. Solo una super offerta per il giocatore e per il club potrebbe cambiare lo scenario. Lo scrive Tuttomercatoweb

TMW SU PARISI

https://www.labaroviola.com/tmw-scrive-la-fiorentina-vorrebbe-tenere-parisi-ma-se-arriva-un-offerta-da-10-milioni-lo-cede/283069/