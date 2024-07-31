Corriere dello Sport: "Nico Gonzalez via? La Fiorentina torna su Berardi del Sassuolo"
Su Berardi c'è anche la Juve ma prima deve cedere Chiesa
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2024 09:40
Non si fermano qui le mosse di mercato della Fiorentina. Perché l'addio di Nico Gonzalez porterebbe il club allenato da Raffaele Palladino a puntare con forza su Domenico Berardi del Sassuolo, vecchio pallino della società gigliata. Sarebbe il giocatore ideale per sostituire Nico Gonzalez. La Juventus? L'interesse c'è, ma il giocatore rimane sullo sfondo. Prima deve essere ceduto Chiesa. Lo scrive il Corriere dello Sport.