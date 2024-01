Pedullà: “Niente Berardi per la Fiorentina. Se il Sassuolo lo vende si iscrive alla prossima serie B”

Nel corso della diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina (tutti i martedi e i venerdi dalle 14), il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato anche di Ngonge, esterno talentuoso classe 2000 del Verona, queste le sue parole:

“Ha avuto delle cose arabe, ma non ci credo tantissimo. Ma lo hanno cercato da lì e lo avevano già fatto anche durante la scorsa estate. Ma togliere Berardi, adesso al Sassuolo, vuol dire fare già l’iscrizione al prossimo campionato di serie B. Il Sassuolo ha 16 punti, se togli i 6 punti contro Inter e Juventus arrivati in maniera particolare, sarebbero 10 punti ed ultimo posto in classifica. Non possono permettersi di togliersi Berardi”

LA SITUAZIONE TERRACCIANO