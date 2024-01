Di Marzio: “Tra Milan e Fiorentina per Terracciano adesso si inserisce anche la Juventus sul difensore”

Non solo Milan e Fiorentina su Filippo Terracciano, calciatore classe 2003 del Verona. Dopo i sondaggi delle scorse ore, infatti, anche la Juventus si è inserita nella corsa al calciatore azzurro. Come raccontato, i bianconeri si erano già informati sul calciatore, chiedendo di essere tenuti aggiornati per poter eventualmente intervenire. Il Milan non ha ancora affondato il colpo con il Verona (prenderebbe il calciatore solo alle proprie condizioni, ma i gialloblù per il momento chiedono di più). Resta sullo sfondo invece la Fiorentina, che sta valutando la situazione sul classe 2003 dei gialloblù. Nelle scorse ore, il Milan si è informato per il figlio d’arte di proprietà dell’Hellas Verona.

Sul giocatore, come detto, ci sono anche la Fiorentina e la Juventus, che prima ha fatto un sondaggio esplorativo e poi si è inserita. Anche il Bologna che si era mosso in ottica giugno. Resta da capire quale squadra riuscirà a convincere il Verona. Le cifre dell’operazione sono intorno ai 5 milioni. In questa stagione, Filippo Terracciano ha collezionato 18 presenze complessive con la maglia dell’Hellas Verona. Il classe 2003 vanta anche 8 presenze con la Nazionale U20 e una con l’U21. Filippo è figlio di Antonio Terracciano, ex centrocampista tra le altre di Verona, Mantova e Triestina. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito.

IL PARERE DI FLACHI