La Lazio molla definitivamente Berardi, per lui resta solo la Fiorentina? Sarri prende il talento Isaksen

Si accende il mercato della Lazio, la societa biancoceleste chiude per Isaksen, esterno danese classe 2001 di grandissimo talento. Ci sono gli accordi sia con il Midtjylland (12 milioni bonus compresi) che con l’esterno (pluriennale da 1,4-1,5 a stagione più bonus), bisogna solo aspettare che rientri (domani) dall’impegno in Lussemburgo con la sua ormai ex squadra. A questo punto resta da escludere la pista che portava a Berardi, l’esterno del Sassuolo che vuole lasciare Reggio Emilia, ora non ha più grandi alternative, in Italia ci sarebbe solo la Fiorentina che potrebbe prenderlo.

CI SARÀ UN NUOVO COLPO IN DIFESA PER LA FIORENTINA