Arriverà un altro difensore centrale alla Fiorentina. Mina non esclude altro colpo. Quarta in uscita?

Dopo aver definito nella giornata di ieri l’arrivo a parametro zero di Jerry Mina, la società viola non si ferma e salvo colpi di scena prenderà un altro centrale di difesa. Il difensore colombiano classe 1994, dovrebbe essere l’alter ego di Nikola Milenkovic, essendo molto simile al serbo sia per caratteristiche che per struttura fisica. In questo momento, considerato Mina, nella rosa viola ci sono 4 centrali di difesa: Milenkovic, Mina, Ranieri e Quarta. Tre difensori di piede destro e uno di piede sinistro.

Logica vuole che con l’ingaggio di Mina, il futuro di Quarta a Firenze sia in bilico. L’argentino ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e questa estate sarebbe l’ultima occasione per incassare il massimo da una sua eventuale partenza considerato anche che non si tratta di un titolarissimo per Italiano. Se dovesse arrivare la sua cessione, il club viola incasserebbe altri milioni (la sua quotazione si aggira intorno ai 15 milioni) mentre Mina è arrivato a parametro zero. Facendo un facile ragionamento, con l’arrivo di Mina e la possibile cessione di Quarta, il club viola farebbe registrare un interessante attivo in termine di entrate. Soldi da reinvestire naturalmente.

La Fiorentina dopo aver incassato 17 milioni dalla cessione di Igor, non smette dunque di cercare un difensore in grado di giocare titolare al fianco di Milenkovic. L’arrivo di Mina non esclude l’arrivo di un altro colpo in difesa, un nome di primo piano e probabilmente anche mai tanto chiacchierato fino ad ora, senza tralasciare la pista Sutalo che resta uno dei primi nomi della lista della Fiorentina.

