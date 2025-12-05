5 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:45

Nazione: "Berardi incubo ed obiettivo di mercato, Pradè provò a prenderlo per 15 milioni"

5 Dicembre · 09:32

Berardi ha la Fiorentina tra le sue vittime preferite ma non ci sarà

Da ex obiettivo a vero e proprio incubo. Domenico Berardi ha rappresentato un po’ tutto per la Fiorentina, che lo ha seguito e corteggiato a lungo per portarlo in viola, ma che di contro si è vista segnare da lui una valanga di gol. Domani non ci sarà. Si è fatto male nel corso della sfida conl Como. Per lui una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Tradotto, mancherà non solo sabato, ma per diverse settimane.

Un problema in meno per Vanoli, visto che Berardi ha nella Fiorentina una delle tre vittime preferite (insieme a Milan e Sampdoria). Contro i gigliati ha segnato 10 gol in 18 partite e fornito 6 assist ai compagni. Insomma, quando ha visto viola in carriera si è spesso esaltato. E come detto la Fiorentina lo avrebbe preso volentieri. Celebre il tentativo di Barone e Pradè nell’inverno del 2021 con la proposta da 15 milioni rispedita al mittente. I dirigenti viola con quella somma (milione più, milione meno) andarono poi a prendere Ikoné del Lille. Lo riporta La Nazione.

