La Juventus vuole prendere Berardi. L’unica condizione per chiudere è che il Sassuolo accetti contropartite

Domenico Berardi resta un obiettivo della Juventus. L’attaccante del Sassuolo ieri non è stato convocato da Alessio Dionisi per la gara di Coppa Italia per una giustissima causa: la nascita del figlio. Le voci di mercato attorno al numero 10 neroverde non si placano e non è escluso che i bianconeri possano fare un tentativo in questa sessione di trattative. Che piaccia agli uomini della Continassa non è un mistero, che ci sia la possibilità che possa cambiare aria anche. Il suo nome potrebbe infiammare gli ultimi giorni di trattative. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, ci potrebbe essere solo una condizione affinché l’affare possa decollare. Che il Sassuolo accetti l’inserimento di una o più contropartite. I nomi sono sempre quelli di Matias Soulé e Iling Junior. Lo riporta TMW

