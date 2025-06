Sentite Berardi: “Sassuolo è famiglia, esserne la bandiera mi rende orgoglioso perché non ce ne sono più”

Domenico Berardi è tornato in Serie A col suo Sassuolo. Queste le sue parole a SassuoloChannel, riportate da TMW: “Sassuolo come famiglia nasce da tanto tempo perché con Carnevali, Giorgio Squinzi e Adriana Spazzoli che mi hanno accolto come se fossi un figlio, poi loro purtroppo sono venuti a mancare e hanno preso in mano la situazione i figli Veronica e Marco, ci sono stati tanto vicini, mi sono stati tanto vicini anche nel momento in cui mi sono fatto male. Ho sempre detto che Sassuolo è famiglia, è casa e mi trovo bene. Essere la bandiera di Sassuolo mi rende orgoglioso perché non ce ne sono più di bandiere”.