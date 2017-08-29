Repubblica, adesso Tomovic è sul mercato. Corvino proverà a venderlo, ostacolo ingaggio
Secondo quanto riportato dalla Repubblica sarà lontano da Firenze il futuro di Nenad Tomovic. Sempre che qualcuno lo voglia...
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2017 10:27
Alla luce dell’arrivo di Laurini, torna in bilico il futuro di Tomovic. Corvino proverà a cederlo, ma non sarà semplice. Il suo ingaggio, unito alle ultime prestazioni, rappresenta un ostacolo non da poco. Nelle ultime ore del calciomercato il dirigente viola prova a trovare la giusta soluzione. Così riporta La Repubblica