Corriere Fiorentino: Tomovic piace all'estero, ma vuole restare in Italia. Tutti i movimenti in uscita...

Rebic sempre più verso la Premier League, mentre resta ancora da piazzare Mati Fernandez

Nenad Tomovic guarda lontano da Firenze. Dopo le prime due deludenti gare di campionato giocate con la maglia viola il difensore è in partenza e piace ad alcuni club esteri. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino però il serbo preferirebbe restare in Italia e per questo la dirigenza viola è al lavoro per trovare una sistemazione al giocatore. Rebic va invece verso la Premier League e resta da piazzare anche Mati Fernandez.