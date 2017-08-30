Corriere Fiorentino: Tomovic piace all'estero, ma vuole restare in Italia. Tutti i movimenti in uscita...
Rebic sempre più verso la Premier League, mentre resta ancora da piazzare Mati Fernandez
A cura di Redazione Labaroviola
30 agosto 2017 12:12
Nenad Tomovic guarda lontano da Firenze. Dopo le prime due deludenti gare di campionato giocate con la maglia viola il difensore è in partenza e piace ad alcuni club esteri. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino però il serbo preferirebbe restare in Italia e per questo la dirigenza viola è al lavoro per trovare una sistemazione al giocatore. Rebic va invece verso la Premier League e resta da piazzare anche Mati Fernandez.