Tomovic: "Lotteremo per l'Europa finchè la matematica non ci condannerà, una partita alla volta"

Il ko con il Borussia è stato un duro colpo psicologico, ma sia stati bravi a reagire

Nenad Tomovic ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale N1: "Fino a quando c’è una possibilità matematica di raggiungere l’Europa, noi lotteremo e proveremo a vincere tutte le partite. La nostra idea è concentrarci una partita alla volta partendo dalla prossima. Sono molto soddisfatto del modo in cui stiamo giocando come squadra, e anche del mio contributo. Abbiamo vinto 3 partite di fila e non subiamo gol da 4, vogliamo continuare così".

Torna a parlare anche della bruciante sconfitta contro il Borussia, costata alla Fiorentina l'eliminazione dall'Europa League: "l ko col Borussia? Quella sconfitta è stata psicologicamente un duro colpo anche se dopo siamo stati bravi a reagire e collezionare risultati positivi".