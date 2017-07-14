Tomovic: "Quando smetto di giocare voglio dedicarmi alla pesca. Non dedicatemi una via come ai veterani..."
Sul palco di Moena, per la presentazione della squadra, si alternano un po' tutti i giocatori. Ecco il veterano Nenad Tomovic: "Quando smetto di giocare voglio tornare a Moena come turista, spero che...
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2017 21:50
Sul palco di Moena, per la presentazione della squadra, si alternano un po' tutti i giocatori. Ecco il veterano Nenad Tomovic: "Quando smetto di giocare voglio tornare a Moena come turista, spero che mi diano il permesso di pescare. Non voglio altro, non devono dedicarmi una via come ai veterani...".