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Tomovic: "Quando smetto di giocare voglio dedicarmi alla pesca. Non dedicatemi una via come ai veterani..."

Sul palco di Moena, per la presentazione della squadra, si alternano un po' tutti i giocatori. Ecco il veterano Nenad Tomovic: "Quando smetto di giocare voglio tornare a Moena come turista, spero che...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2017 21:50
Tomovic: "Quando smetto di giocare voglio dedicarmi alla pesca. Non dedicatemi una via come ai veterani..." -
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Sul palco di Moena, per la presentazione della squadra, si alternano un po' tutti i giocatori. Ecco il veterano Nenad Tomovic: "Quando smetto di giocare voglio tornare a Moena come turista, spero che mi diano il permesso di pescare. Non voglio altro, non devono dedicarmi una via come ai veterani...".

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