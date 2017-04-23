Report ACF: per Tomovic problema agli adduttori. Lunedì accertamenti...
Questo il report medico su Tomovic
A cura di Redazione Labaroviola
23 aprile 2017 12:09
Nel corso della partita contro l'Inter giocata ieri sera al Franchi, Nenad Tomovic è stato sostituito nel secondo tempo per Salcedo. Questo il report medico emesso dalla Fiorentina:
"Nenad Tomovic è stato sostituito per un problema muscolare agli adduttori di destra. Lunedì saranno eseguiti accertamenti per escludere lesioni".
Vedremo dunque lunedì le condizioni del difensore in vista della trasferta di Palermo.