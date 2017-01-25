"Tomovic impresentabile, ci dà la nostra dimensione. Assurdo perdere Gonzalo..."

Il giornalista della Gazzetta Luca Calamai parla di viola a Radio Blu: "Oggi è un giorno di scoramento, perché passerà un altro anno senza trofei: il quindicesimo anno consecutivo. Tomovic? E' imprese...

Il giornalista della Gazzetta Luca Calamai parla di viola a Radio Blu: "Oggi è un giorno di scoramento, perché passerà un altro anno senza trofei: il quindicesimo anno consecutivo. Tomovic? E' impresentabile da tempo, ma non è giusto dare tutta la colpa a lui. Sarebbe titolare in tutte le squadre di medio livello, quindi è la dimensione, Tomovic ci dà la dimensione. Se la Fiorentina vuole restare al livello di Sampdoria, Torino, Genoa etc. Tomovic va benissimo. Oggi è evidente che per andare in Champions questo non basta più. Dall’anno prossimo si torna ad avere 4 squadre in Champions, ma se non investi non avrai mai la possibilità di entrare nella massima competizione”.

Poi ancora: "E’ paradossale che il nostro punto di forza adesso sia un ragazzino come Chiesa. Lo prendiamo con gioia, ma dev’essere uno stimolo a fare qualcosa in più. Se fosse solo colpa di Tomovic sarebbe semplice, ma in generale la Fiorentina è di questo livello. Il rinnovo di Gonzalo Rodriguez? Sotto il punto di vista tecnico è incomprensibile perderlo per 200mila euro di differenza, trovarne uno meglio per una difesa che è già in difficoltà sarà difficile. Però se Gonzalo dice che è attaccato a Firenze come ha detto, non credo che accettare un contratto di 200mila duo di meno sarebbe un problema. Borja? Non so se è entrato felice in campo e soprattutto uno come lui non ti cambia la partita in corso, serviva uno Zarate che cambia il ritmo”.