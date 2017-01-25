Fiorentina alla pari del Napoli, poi Tomovic rovina tutto. Così scrive il Corriere fiorentino

Come riporta il Corriere fiorentino giocare alla pari di una grande come il Napoli, non è bastato neppure stavolta, si legge sul Corriere Fiorentino. La Fiorentina esce dalla coppa Italia e dice addio al suo primo obiettivo stagionale. Con il rammarico di chi sa di aver visto l’impresa da vicino, ma anche con la consapevolezza di essere sulla strada giusta. Nella notte del San Paolo, decisivo ancora una volta è stato Tomovic (aveva già regalato un gol al Napoli anche a dicembre), che come vede azzurro sembra andare in crisi. Su un suo disimpegno strampalato infatti, nasce l’azione che porta al gol decisivo. E proprio nel momento in cui la Fiorentina di Sousa pareva poter condurre la partita almeno fino ai supplementari.