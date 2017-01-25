15 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:48

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Fiorentina alla pari del Napoli, poi Tomovic rovina tutto. Così scrive il Corriere fiorentino

Rassegna Stampa

Fiorentina alla pari del Napoli, poi Tomovic rovina tutto. Così scrive il Corriere fiorentino

Redazione

25 Gennaio · 12:15

Aggiornamento: 25 Gennaio 2017 · 12:15

TAG:

FiorentinaNapoliprimo pianoTomovic

Condividi:

di

Come riporta il Corriere fiorentino giocare alla pari di una grande come il Napoli, non è bastato neppure stavolta, si legge sul Corriere Fiorentino. La Fiorentina esce dalla coppa Italia e dice addio al suo primo obiettivo stagionale. Con il rammarico di chi sa di aver visto l’impresa da vicino, ma anche con la consapevolezza di essere sulla strada giusta. Nella notte del San Paolo, decisivo ancora una volta è stato Tomovic (aveva già regalato un gol al Napoli anche a dicembre), che come vede azzurro sembra andare in crisi. Su un suo disimpegno strampalato infatti, nasce l’azione che porta al gol decisivo. E proprio nel momento in cui la Fiorentina di Sousa pareva poter condurre la partita almeno fino ai supplementari.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio